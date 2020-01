Morra porta l’Antimafia in missione negli Usa. Parte da Washington la trasferta della Commissione parlamentare. A Quantico l’Fbi ricorda Falcone (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Iniziata la missione negli Stati Unito della Commissione Antimafia, presieduta da Nicola Morra. Prima tappa, ieri mattina, l’incontro con il deputy administrator della Dea, Preston Grubbs, e l’assistant attorney general del Dipartimento di Giustizia, Brian A. Benczkowski. Poi, dopo la pausa pranzo, è stata la volta del meeting con il giudice, Samuel Alito, seguito da una scappatella alla Corte Suprema. Oggi, il calendario dei commissari Antimafia prevedeva, invece, una visita alla base di Quantico, sede dell’Accademia dell’Fbi, dove sarà peraltro reso omaggio al giudice Giovanni Falcone. Domani l’Antimafia traslocherà a New York per incontrare con il procuratore per il Distretto Sud di Manhattan, Geoffrey S. Berman e, a seguire, l’assistant director dell’Fbi di New York, William F. Sweeney, e il procuratore di New York per il distretto est di Brooklyn e con il giudice del Tribunale, ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

MPenikas : LN Morra porta l’Antimafia in missione negli Usa. Parte da Washington la trasferta della Commissione parlamentare.… - pina_morra : RT @RollingStoneita: Francesco Gabbani che ha vinto due volte, Rita Pavone che non ci torna da quasi cinquant’anni, Irene Grandi che porta… - recerusse : @laHantucci @riclorenzini @Francesco_Morra @Basil_73 @sellerioeditore @amarilly4 @MariSolombrino @GrossiMaugros… -