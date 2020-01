Miriana Trevisan difende Pago: “Il nostro amore…” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La storia tra Pago e Serena sembra essere ancora aperta. Poco meno di una settimana fa, Enardu è entrata in casa e, davanti a milioni di telespettatori, ha giurato amore eterno a Pago. Il cantautore ha titubato, la sua fiducia nei confronti della ex fidanzata vacilla, ma lui si professa ancora innamoratissimo. Sull’ultimo numero di “Chi” anche Miriana Trevisan, ex moglie di Pacifico Settembre, ha detto la propria in merito alla questione. “Il nostro è un amore fraterno…” Trevisan, che conosce Pago meglio di chiunque altro, ha commentato l’ingresso di Serena in casa: “Al posto di Serena non sarei entrata nella casa del GF Vip … Questo viaggio Pacifico lo deve fare da solo”. Ha poi anche aggiunto che non bisogna prendersela con lei perché nutre un sentimento vero nei confronti di Pago. Quando le viene chiesto se ... Leggi la notizia su velvetgossip

SweetSofia113 : RT @ladyinviolet__: Miriana Trevisan con classe asfalta Serena. “D: Lei al posto della Enardu sarebbe entrata nella casa del GfVip?” “No,… - zazoomnews : Grande Fratello Vip 2020 Miriana Trevisan: Pago è innamorato di Serena Enardu ma ha perso la fiducia - #Grande… - DomenicoMazzil5 : RT @MIRIANA_TREV: 'Imperfezioni, strappi e cuciture forzate sarebbero stati rammendati, come un patchwork di storie di donne che tessono u… -