Ministro Azzolina sulla scuola di Roma che descrive il censo dei suoi alunni: «Istituto motivi la sua scelta» (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La scuola di via Trionfale, sul proprio sito web, presenta una descrizione a dir poco raccapricciante del suo Istituto. Essendo formato da quattro plessi, alla voce presentazione, chi ha curato il portale ufficiale della scuola ha tenuto a sottolineare quanto segue, suscitando il disappunto del Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina: «La sede di via Trionfale e il plesso di via Taverna accolgono, infatti, alunni appartenenti a famiglie del ceto medio-alto, mentre il Plesso di via Assarotti, situato nel cuore del quartiere popolare di Monte Mario, accoglie alunni di estrazione sociale medio-bassa e conta, tra gli iscritti, il maggior numero di alunni con cittadinanza non italiana; il plesso di via Vallombrosa, sulla via Cortina d’Ampezzo, accoglie, invece, prevalentemente alunni appartenenti a famiglie dell’alta borghesia assieme ai figli dei lavoratori dipendenti ... Leggi la notizia su giornalettismo

