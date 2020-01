Mina Settembre, Serena Rossi protagonista della fiction ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Mina Settembre diventa fiction con Serena Rossi protagonista. Dopo I Bastardi di Pizzofalcone e Il Commissario Ricciardi, Maurizio De Giovanni manda in tv un suo nuovo personaggio letterario Cominceranno il 20 gennaio le riprese di “Mina Settembre” fiction ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni pubblicati con Sellerio Editore (Un giorno di Settembre a Natale, Un telegramma da Settembre, Dodici rose a Settembre). Sarà Serena Rossi a vestire i panni della protagonista detective insieme a Giuseppe Zeno e Christiane Filangieri. È il terzo passaggio dai libri alla tv per lo scrittore napoletano, dopo “I Bastardi di Pizzofalcone” (in corso le riprese della terza stagione) e Il Commissario Ricciardi in uscita a inizio a 2021. Anche se per quest’ultimo progetto, De Giovanni ha preso le distanze (guarda l’intervista). Mina Settembre, Serena Rossi ... Leggi la notizia su spettacoloitaliano

