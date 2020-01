Mille miliardi in 10 anni per Green deal, ecco il piano di investimenti dell’Ue (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Mobilitare "almeno 1.000 miliardi di euro di investimenti in 10 anni" per trasformare l'Europa nel primo continente 'neutrale' dal punto di vista climatico entro il 2050. Questo l'obiettivo della Commissione Ue che ha presentato a Strasburgo il piano di investimenti per il Green deal europeo. Il bilancio europeo contribuira' per circa meta' della cifra, ha detto il vice presidente della commissione, Valdis Dombrovskis, e i fondi messi a disposizione dalla Ue serviranno "da leva per favorire ulteriori investimenti". Con Invest Europe, lo schema per gli investimenti gestito dal commissario italiano, Paolo Gentiloni, saranno mobilitati circa 279 miliardi di euro di fondi pubblici e privati per investimenti favorevoli al clima e all'ambientali.Il cofinanziamento nazionale per progetti verdi inoltre potra' contare su 140 miliardi di euro. Per aiutare il passaggio dei paesi piu' ... Leggi la notizia su ilfogliettone

