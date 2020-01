Milano, operaio morto nel cantiere della M4: sindacati proclamano sciopero di 24 ore (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Uno sciopero di 24 ore è stato indetto dai sindacati Cgil, Cisl e Uil in seguito alla morte di Raffaele Ielpo, l'operaio travolto e ucciso da un cumulo di detriti in un cantiere della M4 di Milano. A partire dalle 22 di questa sera e fino a domani, gli operai dei cantieri della linea 4 della metro incroceranno le braccia così come deciso in assemblea. Leggi la notizia su fanpage

