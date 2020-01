Milano, ladri in azione nel fast food in San Babila: arrestati due ragazzi ripresi dalle telecamere (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Due ragazzi sono stati denunciati a piede libero dalla polizia di Milano ieri, martedì 14 gennaio, per furto in concorso. I due, come si evince da un video pubblicato dalla questura di Milano su Facebook, si sono impossessati dello zaino di un cliente del fast food in cui si trovavano, nel pieno centro città, cercando di dileguarsi. I poliziotti li hanno bloccati prima ancora che riuscissero a uscire dal ristorante. Leggi la notizia su fanpage

