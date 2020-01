Milano, giornalino parrocchiale pubblica tesi omofobe e razziste: i gay “sodomiti che si scambiano Aids” e Greta Thunberg è nazista (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il surriscaldamento terrestre? Una “balla ecoterroristica“. Aborto e divorzio? “Hanno devastato la società“. Le associazioni Lgbt? Si incontrano per “scambiarsi un po’ di droga e di Aids“. Le violenze sulle donne? “Evidenti isterie“. E allora, in ordine, guai a mutare i nostri comportamenti per salvaguardare il pianeta. Al bando la libertà sessuale. Dio ci scampi dalla “sterilità della vita sodomitica” e anzi, già che ci siamo, parliamo della minoranza oppressa dell’uomo bianco, eterosessuale e cacciatore. Infine – di nuovo – affrontiamo il vero allarme contemporaneo: gli abusi ai danni degli uomini (maschi, bianchi ecc.ecc.). tesi, concetti e parole stampati e pubblicati – anche online – dal giornalino parrocchiale di Vanzaghello, comune di 5mila abitanti dell’hinterland milanese. Il ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

