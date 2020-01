Milan-Spal, Coppa Italia: diretta tv, formazioni, pronostici (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Milan-Spal è una partita degli ottavi di finale di Coppa Italia in programma mercoledì alle 18:00, si gioca allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano: probabili formazioni, pronostici e diretta in tv e in streaming. Milan – Spal mercoledì ore 18:00 Il passaggio al 4-4-2 con Ibrahimovic titolare ha permesso al Milan di tornare finalmente alla vittoria in Serie A sul campo del Cagliari. Ora la squadra allenata da Pioli va a caccia di continuità e non può permettersi di snobbare la Coppa Italia perché in una stagione così deludente potrebbe essere l’unico trofeo da alzare al cielo e soprattutto una strada d’emergenza per arrivare ugualmente in Europa, in caso di mancata rimonta in Serie A nel girone di ritorno. Ibrahimovic verrà però gestite, fargli giocare due partite da titolare in così pochi giochi sarebbe forse controproducente. L’attaccante ... Leggi la notizia su ilveggente

AntoVitiello : Milan-Spal, prima convocazione per Kjaer e Begovic. Gli assenti: #Musacchio contusione caviglia sinistra… - ilpost : Milan-Spal di Coppa Italia in TV e in streaming - MilanWorldForum : Milan - Spal: le formazioni dalla GDS -) -