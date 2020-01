Milan-SPAL 3-0, i rossoneri volano ai quarti di finale della Coppa Italia: ora sfida al Torino (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il Milan ha sconfitto la SPAL per 3-0 e si è qualificato ai quarti di finale della Coppa Italia di calcio 2020. I rossoneri si sono imposti senza problemi di fronte al proprio pubblico di San Siro e si sono così guadagnati la sfida contro il Torino che andrà in scena già settimana prossima. I ragazzi di Stefano Pioli hanno chiuso la contesa già nel primo tempo, Piatek ha aperto le marcature al 20′ e poi Castillejo ha raddoppiato al 44′ su assist proprio del polacco: un micidiale uno-due che ha sostanzialmente fiaccato la resistenza degli emiliani, incapaci di reagire nella ripresa e di creare dei seri grattacapi ai padroni di casa tanto che al 67′ è arrivato il tris firmato da Hernandez per chiudere definitivamente i conti. Il Milan punta sul 4-4-2 con Piatek e Rebic in attacco, Bonaventura e Castillejo agiscono sulle fasce, le chiavi del centrocampo sono affidate a ... Leggi la notizia su oasport

