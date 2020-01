Milan, si punta alle cessioni: Ricardo Rodriguez vicino al Psv (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Incontro a Casa Milan tra l’agente di Ricardo Rodriguez e emissari del Psv Eindhoven. I rossoneri vogliono l’obbligo di riscatto a 6 milioni. Ricardo Rodriguez si avvicina alla cessione. Dopo due stagioni e mezzo, il nazionale svizzero di origini ispaniche è pronto a fare le valigie e a salutare il Milan. L’approdo in rossonero di Theo Hernandez ha chiuso gli spazi all’ex Wolfsburg, il quale medita seriamente di cambiare aria. Incontro a Casa Milan Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, in via Aldo Rossi si è tenuto un incontro alla presenza della dirigenza del Psv Eindhoven (rappresentato da Peter Fossen e John De Jong). Padrone di casa il chief rossonero Boban. Al vertice di mercato avente a oggetto il futuro di Ricardo Rodriguez era presente anche Gianluca Di Domenico, agente del classe ’92. Fonte foto: ... Leggi la notizia su newsmondo

