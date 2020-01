Milan, Piatek tra campo e partenza. I rossoneri fissano il prezzo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Milan, Piatek possibile titolare in Coppa Italia ma l’idea della partenza non tramonta. I rossoneri fissano il prezzo: 30 milioni di euro Krzysztof Piatek avrà probabilmente un’occasione nella gara di Coppa Italia contro la Spal. L’attaccante del Milan, adesso, è offuscato dalla presenza in avanti di Zlatan Ibrahimovic e per tale motivo il suo futuro è in dubbio. La Gazzetta dello Sport sottolinea come la società rossonera abbia stilato il prezzo per il polacco. Chi vuole portarlo via dovrà staccare un assegno di 30 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

