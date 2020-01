Migranti, Lamorgese su La7: “Con Salvini porti non sono mai stati chiusi. Gregoretti? Nessuno può sottrarsi alle leggi, neanche ex ministro” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) “Nel precedente governo i porti non sono mai stati chiusi effettivamente, perché, anche se c’era il divieto, i Migranti poi sbarcavano su indicazione della magistratura. Gli sbarchi invece a settembre sono aumentati perché la maggior parte dei Migranti proveniva dalla Tunisia, dove non c’era un governo“. Così, a “Otto e mezzo” (La7), la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese risponde alle critiche del suo predecessore, Matteo Salvini. E aggiunge: “Ogni periodo storico va contestualizzato, non è che si può fare un discorso di carattere generale”. “Temo che li chieda troppo”, replica sarcasticamente la conduttrice Lilli Gruber. La ministra dell’Interno risponde anche sulla vicenda Gregoretti e sul processo che rischia Salvini: “E’ la regola generale: c’è un tribunale dei ministri e, a seconda della ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

