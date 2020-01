Migranti | Lamorgese | “Il governo valuta provvedimento per regolarizzare stranieri con

Migranti - Lamorgese apre ad una sanatoria. " Il governo valuta provvedimento per regolarizzare gli stranieri con contratto di lavoro" : E' la proposta di iniziativa popolare "Ero straniero" all'esame della commissione affari costituzionali della Camera. Magi:" Occorre una riforma strutturale"

Migranti - Lamorgese su La7 : “Con Salvini porti non sono mai stati chiusi. Gregoretti? Nessuno può sottrarsi alle leggi - neanche ex ministro” : “Nel precedente governo i porti non sono mai stati chiusi effettivamente, perché, anche se c’era il divieto, i Migranti poi sbarcavano su indicazione della magistratura. Gli sbarchi invece a settembre sono aumentati perché la maggior parte dei Migranti proveniva dalla Tunisia, dove non c’era un governo“. Così, a “Otto e mezzo” (La7), la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese risponde alle critiche del ...

Migranti - Lamorgese : “Aumentare le categorie per i permessi umanitari”. Sul processo a Salvini : “Nessuno può sottrarsi alla legge” : “Vanno aumentate le categorie per la concessione dei permessi umanitari“. Nei giorni in cui è viva la discussione sulle modifiche, promesse entro gennaio dal segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ai decreti Sicurezza voluti da Matteo Salvini, arriva l’apertura del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, che va oltre ai cambiamenti basati sulle indicazioni del Presidente della Repubblica. Cambiamenti, spiega a Otto e ...

Luciana Lamorgese insegna come si parla di Migranti senza gridare : La differenza è ovvia e si vede nel quotidiano. Niente social, nessun proclama. Ed ecco che Luciana Lamorgese, come raramente accade, va ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo (su La7) e spiega, in maniera calma e pacata, spiega esattamente la situazione dei flussi migratori diretti in Italia. Nessun grido, nessuna propaganda. Lo fa dal punto di vista istituzionale, senza voler fare campagna elettorale su questo o quel tema. Il capo del Viminale, ...

Migranti : comandante ong multato - ‘sanzione ingiusta - voglio incontrare Lamorgese’ (2) : (Adnkronos) – Claus Peter Reisch aveva salvato con la sua nave le 104 persone nella notte del 25 agosto ma la notte tra il primo e il 2 settembre, dopo l’ennesimo temporale con onde altissime e grandine, aveva dichiarato lo stato di emergenza e aveva invertito la rotta verso l’Italia, nonostante il decreto sicurezza bis lo vietasse”. “La nave non era più sicura – dice ancora il comandante – se ...

Migranti : comandante ong multato - ‘sanzione ingiusta - voglio incontrare Lamorgese’ (3) : (Adnkronos) – “Alle 8 di quella mattina ho richiamato per dire che sarei andato al porto e che sarei arrivato alle 10.30 circa – dice ancora Reisch – Le autorità erano state informate passo dopo passo. Ho spiegato tutto quello che avrei fatto. Non avevo altra scelta, c’era un emergenza a bordo. Con 104 persone a bordo dove dovevo andare? In Portogallo? Poi, al largo fi Pozzallo, è arrivata la Gdf a bordo e mi ...