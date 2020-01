Migranti, la ministra Lamorgese: “Aumentare categorie per permessi umanitari” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Migranti, Lamorgese: “Aumentare categorie per permessi umanitari” Sono giorni importanti per le modifiche, promesse entro gennaio dal governo M5s-Pd, ai decreti Sicurezza voluti da Matteo Salvini: a sottolinearlo anche la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, che sui Migranti ritiene che vadano “aumentate le categorie per la concessione dei permessi umanitari”. Dalla titolare del Viminale dunque arriva un’apertura alle modifiche dei decreti che tanto hanno fatto discutere per le condizioni dettate sui temi del soccorso in mare e delle ong. I cambiamenti sul testo dei decreti, ha spiegato la ministra a Otto e mezzo (su La 7), devono andare oltre le indicazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “Va fatto un discorso più complessivo. Eravamo l’unico Paese che era al 28 per cento di permessi umanitari sul totale, a fronte di un ... Leggi la notizia su tpi

flinx15 : RT @AlbertoLetizia2: La ministra #Lamorgese assegna alla #OpenArms il #portosicuro di #Messina e quello di #Taranto alla #SeaWatch3. #Resti… - ___xscd : RT @AlbertoLetizia2: La ministra #Lamorgese assegna alla #OpenArms il #portosicuro di #Messina e quello di #Taranto alla #SeaWatch3. #Resti… - vincenzolambia4 : RT @AlbertoLetizia2: La ministra #Lamorgese assegna alla #OpenArms il #portosicuro di #Messina e quello di #Taranto alla #SeaWatch3. #Resti… -