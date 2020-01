Michelle Hunziker esagerata: si siede sul divano e si vede tutti [FOTO] (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Michelle Hunziker seduce il mondo del web con uno scatto sensuale e provocante, mentre indossa uno dei suoi abiti più belli. La FOTO è stata pubblicata poco tempo fa insieme ad altre per mostrare il suo ultimo servizio FOTOgrafico. La bellissima donna non è nuova a pubblicare FOTO belle ed eleganti sul suo account e i suoi followers la seguono proprio per questo suo fascino irresistibile. Michelle Hunziker seduce con le piume La bellissima conduttrice indossa un abito fatto di piume nere. L’abito segue morbido tutte le sue curve, mentre Michelle si stende sensuale su un bellissimo divano grigio. Il vestito si solleva mostrando le lunghe gambe toniche, elemento che ha mandato letteralmente in tilt il web. La Hunziker è truccata benissimo, enfatizzando con il nero il suo sguardo intento. Anche i capelli sono acconciati in una piega perfetta, donandole una femminilità ... Leggi la notizia su velvetgossip

FetishItaliano : Nuovo shooting per Michelle Hunziker Ragazzi... quanti anni dimostra? E quanti anni ha realmente? Bellissima Michel… - menetekel__ : @reauchis Cosa è successo a Michelle Hunziker - zazoomnews : Michelle Hunziker Instagram: abito inguinale e gambe all’aria lasciva sul divano non ha rivali! (FOTO) - #Michelle… -