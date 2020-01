Meteo, ondata di freddo estremo congela il Canada: quasi -50°C e con i vestiti congelati si gioca a “frisbee” [FOTO e VIDEO] (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Anche se gli abitanti del Canada sono abituati a periodi di grande freddo, le temperature di oltre -40°C registrate negli ultimi giorni hanno messo a dura prova anche la loro resistenza e soprattutto hanno alterato le loro attività quotidiane. A partire dal 6 gennaio a Yellowknife e dal 9 gennaio a Whitehorse, un’ondata di freddo artico ha interessato i Territori del nord-Ovest e dello Yukon, così come il nord delle province occidentali. Il servizio Meteorologico del Canada ha informato che quasi un terzo del territorio si trova sotto allerte per condizioni Meteorologiche estreme. Le medie stagionali parlano di temperature minime intorno a -22°C, di gran lunga superiori ai -47°C registrati di recente, senza tenere conto dell’effetto del vento sulla temperatura percepita. Nella gallery scorrevole in alto, le immagini più significative di questa ondata di gelo in Canada. Nelle 3 ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

