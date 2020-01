Meteo MILANO: molte nubi e foschia. Verso ritorno della PIOGGIA (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il Meteo su MILANO sarà ancora caratterizzato da molte nubi basse mercoledì e giovedì, con anche dense foschie e locali nebbie. La situazione dovrebbe sbloccarsi tra venerdì e sabato, grazie ad un fronte perturbato dalla Francia. Mercoledì 15: coperto. Temperatura da 1°C a 6°C. Pressione atmosferica media: 1028 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord 2 Km/h. Zero Termico: circa 1500 metri. Giovedì 16: nuvoloso. Temperatura da 1°C a 8°C. Pressione atmosferica media: 1030 hPa, in aumento. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 3 Km/h. Zero Termico: circa 2200 metri. Venerdì 17: foschia. Temperatura da 0°C a 6°C. Pressione atmosferica media: 1026 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 3 Km/h. Zero Termico: circa 1400 metri. Sabato 18: molto nuvoloso con PIOGGIA. Stima PIOGGIA 10 mm. Temperatura da 0°C a 4°C. Pressione atmosferica media: 1023 hPa, in ... Leggi la notizia su meteogiornale

