Meteo, le previsioni di giovedì 16 gennaio. VIDEO (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Ultime 24 ore di dominio anticiclonico sul nostro Paese. giovedì l’alta pressione sarà ancora ben salda con qualche piovasco in Liguria e alta Toscana, locali foschie e nebbie in Val Padana e soleggiato sulle altre regioni. Ancora alto l’inquinamento (CHE COS'E' LO SMOG - ALLERTA A MILANO - A ROMA - A TORINO) nelle grandi città per la totale mancanza di perturbazioni e venti che potrebbero modificare la situazione. Ma un cambiamento importante è vicino. Da venerdì 17 – e in modo più incisivo durante il fine settimana – una perturbazione creerà scompiglio su molte regioni. Al Centro Nord sono in arrivo piogge, temporali e nevicate a quote collinari. Da domenica è previsto l’ingresso di venti di bora sull’alto Adriatico con clima più freddo ovunque. I dettagli del peggioramento La situazione Meteo cambierà da venerdì pomeriggio-sera. Aria più fredda di origine nordatlantica si ... Leggi la notizia su tg24.sky

