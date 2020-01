Meteo Italia sino al 27 Gennaio, conferme su grandi manovre verso il FREDDO (Di mercoledì 15 gennaio 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo FINO AL 27 Gennaio Procediamo con ordine, partendo dalle proiezioni Meteo nell'arco del breve e del medio periodo. Lo scenario proposto dai modelli matematici di previsione, ormai da tutti, parla chiaro: l'Alta Pressione riceverà un primo, consistente disturbo. Avremo difatti un affondo d'aria fredda che dopo aver attraversato parte d'Italia - specialmente i settori occidentali del Centro Nord e la Sardegna - scivolerà tra il nord Africa e la Penisola Iberica. Qui, grazie al contributo dell'umidità, si creeranno i presupposti per l'isolamento di un'ampia struttura depressionaria i cui effetti potrebbero persistere in alcune aree del nostro Paese. Ma è ben più importante evidenziare, come d'altronde stiamo facendo da giorni, lo spostamento dei massimi dell'Alta Pressione verso ovest. Un posizionamento che potrebbe incidere notevolmente sulle ... Leggi la notizia su meteogiornale

