Meteo Italia: ANTICICLONE agli sgoccioli, nel weekend PIOGGIA, NEVE, FREDDO (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Meteo SINO AL 20 GENNAIO 2020, ANALISI E PREVISIONE Continua l'assenza dell'inverno non solo in Italia, ma anche in gran parte dell'Europa a causa di quelle che sono le conseguenze di un Vortice Polare fin qui molto forte, che non permette significative irruzioni fredde alle medie latitudini in Europa. La monotonia anticiclonica si avvia però al termine e nel weekend cambierà tutto, con il ritorno a condizioni invernali. Al momento il Meteo si mantiene ancora in prevalenza stabile anche sull'Italia, se si fa eccezione di modeste infiltrazioni d'aria umida che raggiungono la Liguria e l'Alto Tirreno ove non mancano nubi compatte associate a qualche debole PIOGGIA. L'attuale fase stagnante determina un nuovo peggioramento della qualità dell'aria per la somma di nebbia e smog in Val Padana. Le correnti perturbate atlantiche più organizzate transitando molto a nord, ma ad ... Leggi la notizia su meteogiornale

