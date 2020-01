Meteo FIRENZE: tra nuvole e sole, PEGGIORA nel weekend (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il Meteo su FIRENZE vedrà nubi e foschia mercoledì, mentre per giovedì e venerdì saranno ancora prevalenti le schiarite. Un PEGGIORAmento è atteso sabato, per via dell'ingresso di una perturbazione. Mercoledì 15: nuvoloso. Temperatura da 2°C a 11°C. Pressione atmosferica media: 1028 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud-Ovest 4 Km/h, raffiche 13 Km/h. Zero Termico: circa 2300 metri. Giovedì 16: poco nuvoloso. Temperatura da 2°C a 12°C. Pressione atmosferica media: 1029 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord 6 Km/h. Zero Termico: circa 2800 metri. Venerdì 17: poco nuvoloso. Temperatura da 2°C a 10°C. Pressione atmosferica media: 1026 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 4 Km/h, raffiche 13 Km/h. Zero Termico: circa 2300 metri. Sabato 18: coperto con pioggia, ventoso a tratti. Stima Pioggia 9 mm. Temperatura da 6°C a 10°C. Pressione ... Leggi la notizia su meteogiornale

