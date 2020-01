Meteo Campania, nel weekend arrivano le piogge (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Meteo Campania, dal fine settimana è previsto l’arrivo delle piogge, che si protrarranno su tutto il territorio regionale anche per i giorni successivi. 3bMeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni. GIOVEDI’ 16 GENNAIO Al Nord nubi e foschie dense al mattino su Val Padana e Liguria, sole su Alpi. In serata prevalgono le schiarite ovunque. Temperature in aumento, massime comprese tra 7 e 12. Al Centro nubi sparse al mattino sulla Toscana, foschie su alte Marche. Sole altrove, salvo banchi di nebbia sui fondovalle interni. Temperature stabili, massime tra 9 e 13. Al Sud condizioni di stabilità diffusa con sole prevalente su tutte le regioni, salvo annuvolamenti sparsi sul basso Tirreno. Temperature stazionarie, massime tra 10 e 14. VENERDI’ 17 GENNAIO Al Nord inizialmente soleggiato; nubi dal pomeriggio al Nordovest con piogge in serata, ... Leggi la notizia su 2anews

