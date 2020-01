Messiah, perché la serie tv di Netflix ha fallito nel suo intento - (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Niccolò Sandroni Il grande quesito di Messiah non basta a salvare la serie tv di Netflix che non lascia niente durante la visione e mostra invece una mancanza di qualità Messiah, nuova serie tv di Netflix, affronta il tema della fede ai giorni nostri, raccontando le gesta di un uomo che viene chiamato Messia ma che potrebbe in realtà essere un impostore. Messiah, cosa succede nella serie tv La serie tv di Netflix è ambientata ai giorni nostri e inizia il suo racconto in Medio Oriente, precisamente a Damasco. Queste terre sono al centro dello scontro con l’Isis, le cui milizie stanno ormai per entrare in città. È qui, in questo momento, che fa la sua apparizione un misterioso uomo in tunica gialla, il quale inizia a predicare nella piazza principale, rassicurando la popolazione che Dio li salverà. L’imminente presa della città da parte degli uomini del califfato non avviene, ... Leggi la notizia su ilgiornale

zebradentro : Se non sapete quale serie guardare su #Netflix perché avete ormai visto tutto, vi consiglio vivamente di vedere… - lupiluc : Non capisco perché nel doppiaggio dicono 'cazzo' e nei sottotitoli scrivono 'merda', che problemi hanno? #Messiah - klaust20 : @carladiveroli L’ultima stagione mi manca ... comunque butteri su Messiah ...tra l’altro vietato da quei moderati d… -