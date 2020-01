Mercato, scambio Spinazzola-Politano: i dettagli dell’operazione (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Arriva la prima grande operazione del Mercato invernale di gennaio, Roma e Inter chiudono la trattativa per lo scambio Spinazzola-Politano. In giornata le visite mediche per i due calciatori, poi la firma sul contratto. Mercato, si chiude lo scambio Spinazzola-Politano Spinazzola è appena sbarcato a Milano, Politano a Roma: inizia nella giornata di mercoledì 15 gennaio la nuova avventura per questi due giocatori, relegati ai margini dei progetti tecnici dei club di provenienza. L’operazione si è chiusa con uno scambio equo con valutazione dei calciatori pari a 25 milioni da iscrivere sul bilancio: ora l’Inter corrisponderà a Spinazzola i 3 milioni annui percepiti da quest’ultimo nella Capitale, la Roma si è accordata con Politano per 1,8 milioni. Sicuramente l’operazione segue i dettami di Conte e Fonseca, tecnici molto esigenti non soddisfatti delle prestazioni ... Leggi la notizia su notizie

