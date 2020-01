Mercato Roma, non solo Politano. Gli altri obiettivi di Petrachi (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Mercato Roma, Petrachi non si fermerà all’acquisto di Politano. Piacciono Barisic dei Rangers e Villar dell’Elche Non si fermerà all’arrivo di Matteo Politano il Mercato invernale della Roma. Gianluca Petrachi continua a tenere i radar ben attivi per tappare i buchi nella rosa di Paulo Fonseca. Il Corriere dello Sport sottolinea gli altri obiettivi del direttore sportivo. Innanzitutto si monitora un terzino data l’uscita di Spinazzola, e il candidato forte è Barisic dei Rangers. Per il centrocampo piace Villar, con l’Elche che parte da una richiesta di 8 milioni. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

