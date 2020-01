Meningite: fuori pericolo il marito della donna morta a Predore (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Romano Ghirardelli, 54 anni di Predore, marito di Marzia Colosio, la 48enne morta il 3 gennaio per la sepsi da meningocco C, è stato considerato fuori pericolo dai medici di Bergamo. Ghirardelli è all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L’Ats aveva sottoposto l’uomo e i familiari della vittima alla profilassi antimeningococcica. La profilassi ha impedito al batterio di svilupparsi in maniera estremamente aggressiva ma le condizioni precarie di salute del 54enne, appena ristabilito da una malattia, non lo hanno messo a riparo dal contagio.L'articolo Meningite: fuori pericolo il marito della donna morta a Predore Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

SkyTG24 : Meningite: dimesso 16enne, fuori pericolo il marito di una vittima - SanremoAncheNoi : RT @radiolombardia: Meningite, fuori pericolo il marito della vittima del meningococco - - infoitsalute : Meningite: dimesso il 16enne di Castelli Calepio, fuori pericolo il 54enne di Predore -