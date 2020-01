Meghan Markle riparte da Vancouver: le prime foto dopo il “divorzio” reale arrivano dal Canada (FOTO) (Di mercoledì 15 gennaio 2020) E’ tempo di voltare pagina per Meghan Markle. Harry probabilmente si trova ancora a Londra dove sta sbrigando le ultime faccende burocratiche prima di mettere un punto e andare avanti, ricominciando al fianco di Meghan tra Londra e Canada ( e forse anche California). Meghan invece è subito volata via in Canada dopo l’annuncio della loro decisione di non fare più parte della famiglia reale in quanto membri senior. Lì la stava aspettando il piccolo Archie, oltre che la sua nuova vita. E le prime foto di Meghan dopo quello che in molti hanno chiamato “divorzio” arrivano proprio dal Canada. Sono scatti di una Markle molto diversa: cappotto pesante, stivali da neve, cappellino anche nelle immagini interne. Ma non le manca il sorriso che sembra essere quello di una donna di certo felice. Meghan Markle IN CANADA: LE prime foto dopo IL DIVORZIO reale Una cosa ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

