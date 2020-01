Meghan Markle esce allo scoperto dopo lo “strappo” dalla Famiglia Reale: le prime foto in Canada (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Meghan Markle, le prime foto della nuova vita in Canada Meghan Markle ha fatto la sua prima apparizione pubblica dopo la “rottura” dalla Famiglia Reale. La duchessa di Sussex è stata fotografata in un centro per donne nel sobborgo più povero di Vancouver Island, in Canada. Meghan e Harry hanno deciso di trasferirsi in Canada per avere una vita più indipendente dalla Famiglia Reale. La Regina Elisabetta II e il principe Carlo hanno dato il via libera alla coppia anche se i duchi di Sussex avevano annunciato la rinuncia allo status di “membri senior” al pubblico senza avvertire prima la sovrana britannica. La 38enne ha visitato il Downtown Eastside Women’s Centre dove ha discusso di “questioni che riguardano le donne nella comunità”. Il centro fornisce ogni giorno supporto e prime necessità a oltre 500 donne e bambini. In occasione della visita ... Leggi la notizia su tpi

