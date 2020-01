Meghan Markle, addio etichette reali: la nuova vita in Canada comincia con il parka riciclato (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Meghan Markle è in Canada e ha preso parte al suo primo impegno ufficiale dopo il divorzio dai Royals. Per l'occasione ha detto addio agli abiti bon-ton e alle regole dell'etichetta, sfoggiando un parka riciclato dallo stile casual. Leggi la notizia su fanpage

