Meghan chiama Kate Middleton risponde: lei e William felici e sorridenti dopo la decisione di Harry e i sudditi sono pazzi dei duchi (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Questa mattina hanno fatto il giro del mondo le foto di Meghan Markle alla sua prima uscita in Canada ma nel giro di pochi minuti le immagini della moglie di Harry sono state sostituite, nelle prime pagine dei siti inglesi, da quelle di Kate Middleton e William alla loro prima uscita pubblica dopo il “grande scandalo”. Come dire: Meghan chiama, Kate risponde ma adesso i duchi di Cambridge, che sono a Londra e fanno parte della famiglia reale, meritano un posto in primo piano. E’ più importante parlare di quello che fanno loro che spettegolare delle vicende di Meghan oltreoceano a quanto pare. Ma sarà davvero così? Una cosa è certa: l’affetto per Kate è sempre lo stesso anzi, la duchessa di Cambridge nel Regno Unito è amatissima e i sudditi di sua maestà, con tutto il rispetto per la Regina Elisabetta, hanno già un posto nel loro cuore da riservare alla moglie di ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

