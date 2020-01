Medvedev si dimette insieme all’intero governo. E’ rottura tra il primo ministro russo e Putin sulla riforma della Costituzione (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il primo ministro della Federazione Russa, Dmitry Medvedev, in merito alle proposte annunciate dal presidente Vladimir Putin di modificare la Costituzione, ha ritenuto di rassegnare le dimissioni insieme all’intero governo. Lo riportano i media russi, secondo cui il premier avrebbe sottolineato come “questi cambiamenti, quando saranno adottati, apporteranno cambiamenti significativi non solo a una serie di articoli della Costituzione, ma anche all’equilibrio del potere in generale”. L’attuale governo presieduto da Medvedev, è stato formato il 18 maggio 2018. L'articolo Medvedev si dimette insieme all’intero governo. E’ rottura tra il primo ministro russo e Putin sulla riforma della Costituzione sembra essere il primo su LA NOTIZIA. Leggi la notizia su lanotiziagiornale

