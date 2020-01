Matteo Renzi: Italia Viva non starà con M5S per sempre (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Matteo Renzi: Italia Viva non starà con M5S per sempre L’ex leader del Partito Democratico Matteo Renzi è stato ospite negli studi de L’aria che tira. Intervistato da Myrta Merlino, l’ex premier ha parlato di molti dei temi di maggior attualità, a cominciare dall’intricata situazione politica internazionale. Renzi sulla politica internazionale “Quando noi eravamo al governo, scegliemmo di avere un asse privilegiato con gli Stati Uniti e con Barack Obama. Oggi, se la Turchia diventa il punto di riferimento in Libia, si fa un passo indietro pazzesco, dall’immigrazione all’economia. Ricordiamo che un paio di anni fa Erdogan ha fatto bloccare gli investimenti dell’ENI a Cipro.” “Quando noi stiamo a discutere di politica estera, dovremmo smettere di litigare.” Renzi ribadisce che “la Turchia non può ... Leggi la notizia su termometropolitico

