Mattarella ricorda Ciampi: “Guidò il governo nel ’93, stagione di grande tensione. La violenza stragista gli fece temere l’eversione” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Carlo Azeglio Ciampi fu capo del governo italiano in “una stagione di grande tensione, accompagnata da attentati terroristici di gravissima portata, da quello dei Georgofili a Firenze (27 maggio 1993), all’autobomba fortunatamente non esplosa il 2 giugno successivo, a Roma, nei pressi di Palazzo Chigi, alle bombe del 27 luglio a Milano, in via Palestro e ancora a Roma a San Giorgio al Velabro e a San Giovanni in Laterano”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ripercorso i momenti della carriera dell’ex Capo dello Stato intervenendo all’evento ‘ricordare Carlo Azeglio Ciampi, uomo di governo e capo dello Stato’ organizzato al Teatro Goldoni di Livorno, sua città natale . “La violenza stragista mafiosa si configurò come vera e propria emergenza nazionale. Un clima che lo portò a temere, in quel mese di luglio, sviluppi di ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

