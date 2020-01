Matilde Brandi esagerata: sensuale sull’altalena con il costume… [FOTO] (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La bellissima Matilde Brandi ha compiuto 50 anni, ma sembra ogni giorno più giovane. Non solo resta una delle donne più belle dello showbiz italiano, ma è anche una delle più talentuose. Oggi la vediamo in uno scatto davvero molto provocante… Sexy sull’altalena Ballerina, showgirl e conduttrice, Matilde non si è mai risparmiata ed è sempre riuscita in tutto. Oggi si è lanciata anche alla conquista dei social e, udite udite, sta spopolando! In questo scatto la vediamo al mare su di una altalena mentre dimostra di avere un fisico perfetto, da fare invidia a una vent’enne. I followers scrivono: Sei ritornata adolescente Sei bellissima Matilde hai un corpo splendido e sei simpaticissima <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f618.png" alt=" Leggi la notizia su velvetgossip

TreninoBlu : RT @coluicheveglia: C'è una in metro che sta parlando ad alta voce inneggiando contro Sanremo, il Papa, le guerre mondiali e Matilde Brandi… - coluicheveglia : C'è una in metro che sta parlando ad alta voce inneggiando contro Sanremo, il Papa, le guerre mondiali e Matilde Br… -