Maserati Royale, il lusso in serie limitata (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Maserati presenta Royale, una serie limitata ispirata all'eleganza del passato e a modelli unici come la versione Royale del 1986 della Quattroporte III generazione, che era disponibile in esclusivi colori blu e verde, con interni lussuosi, sedili in morbida pelle e ampio utilizzo di radica per la plancia e i pannelli porta. La Maserati Quattroporte Royale era equipaggiata con un potente motore V8 da 4,9 litri con una potenza di 300 CV e ne furono prodotte solo 51 unità. Oggi il Tridente rende omaggio al proprio patrimonio storico con il lancio di una serie limitata che porta lo stesso nome, disponibile su tutti i modelli con motori V6 presenti nella gamma attuale: verranno realizzati solo 100 esemplari di Quattroporte, Levante e Ghibli Royale, che saranno prodotte con motori che vanno dal V6 diesel 3 litri da 250 e 275 CV, al benzina V6 3 litri da 350 CV e 430 CV. MICHAEL ... Leggi la notizia su gqitalia

