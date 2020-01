Martina Nasoni furiosa per Daniele Dal Moro: doveva essere lei la nuova tronista (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Daniele Dal Moro è, ormai, ufficialmente il nuovo tronista di Uomini e Donne. A distanza di un po’ di giorni, la sua ex Martina Nasoni ha deciso di rompere il silenzio ai microfoni di Di Più TV. La ragazza ha aperto il suo cuore e, forse per la prima volta, ha palesato i suoi sentimenti per l’ex gieffino. Inoltre, la Nasoni ha svelato anche un retroscena inedito sul talk show di Maria De Filippi. Stando a quanto emerso, infatti, pare che sarebbe dovuta essere lei la nuova tronista, ma qualcosa è andato storto. Ecco cosa è successo. Lo sfogo di Martina Nasoni con Di Più TV Nel corso di un’intervista con Di Più TV, Martina Nasoni ha deciso di commentare l’ingresso di Daniele nel programma Uomini e Donne. La ragazza ha esordito dicendo di aver preso nel peggiore dei modi la notizia, dal momento che è ancora innamorata di lui. Daniele le ha, dunque, spezzato il cuore ... Leggi la notizia su kontrokultura

