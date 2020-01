Martin Scorsese porta il Lirico di Cagliari negli USA con un film sul teatro sardo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Un concerto del 1826 di cui si erano perse le tracce è al centro del film-documentario "The Oratorio" con Martin Scorsese, che racconta la riscoperta e prima esecuzione moderna, ad opera del Lirico di Cagliari, del concerto "Oratorio for the Benefit of the Orphan Asylum". Il film sarà proiettato in anteprima mondiale a Santa Barbara, in California, il 23 gennaio. Leggi la notizia su fanpage

