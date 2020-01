Marito Adriana Volpe, chi è Roberto Parli: età, lavoro, foto e carriera (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Marito Adriana Volpe, chi è Roberto Parli: età, lavoro, foto e carriera dell’uomo nato in Svizzera e da tempo al fianco della conduttrice. Roberto Parli è nato e cresciuto a Lugano. Attualmente risiede a Montecarlo visto che è il titolare dell’agenzia House & Co, un’attività di tipo immobiliare che si occupa, appunto, di affitti e vendite … L'articolo Marito Adriana Volpe, chi è Roberto Parli: età, lavoro, foto e carriera è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

