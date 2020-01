Mario Salieri: “Sesso ascellare? Sì, nel settore si chiama termometro. Nei miei film ci sono diverse scene” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) “Sesso ascellare? Sì, nel settore si chiama termometro”. Sulla tendenza sessuale del momento non poteva che intervenire uno dei maestri del porno, Mario Salieri. Intervistato da Giuseppe Cruciani a La Zanzara, il regista di capolavori come Concetta Licata e Il Confessionale ha spiegato in diretta come si esplica l’oramai universale “Sesso ascellare”: “Noi lo chiamiamo il termometro. Come quando si misura la febbre, solo che si mette il pene sotto l’ascella”. Salieri ha spiegato che quello che abbiamo raccontato come una tendenza del momento, una modalità di accoppiamento e di espletamento dell’atto sessuale come decine di altri, nel mondo del porno esiste dalla notte dei tempi. “Faccio film dal 1983 – ha spiegato Salieri – e questo tipo di pratica l’ho proposta in molte mie pellicole del passato, e non solo in quelle recenti”. Poi l’affondo al re Quentin: “Non sono Tarantino ma ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Mario Salieri: “Sesso ascellare? Sì, nel settore si chiama termometro. Nei miei film ci sono diverse scene”) Play… - TutteLeNotizie : Mario Salieri: “Sesso ascellare? Sì, nel settore si chiama termometro. Nei miei film ci… - FQMagazineit : Mario Salieri: “Sesso ascellare? Sì, nel settore si chiama termometro. Nei miei film ci sono diverse scene” -