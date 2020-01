Marco Bocci da sex symbol a “barbone”, lo scatto che ha rivoltato il social: Laura Chiatti ‘al veleno’ (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Anche i sex symbol si ammalano: e lo sa bene Marco Bocci immortalato dalla dolce metà in un momento ‘down’ che ha scatenato una vera e propria polemica. Un polverone assurdo sollevato dal commento di un’utente alla quale la peperina Laura Chiatti non ha proprio saputo resistere. Non è la prima volta, peraltro, che l’attrice umbra seccata dalle cattiverie degli haters stronca ogni critica con battutine al veleno. E i followers ringraziano di questi scambi al vetriolo, sostenendo la coppia in ogni circostanza. Marco Bocci, la ‘caduta’ del sex symbol: “Ma che… sembra un barbone” “Anche i sex symbol vengono colpiti da influenza”, la frase della scoppiettante Laura accompagna lo scatto del marito, morbidamente avvolto da una calda coperta. Sdraiato sul divano con occhi chiusi ed espressione ‘sofferente’ Marco sembra ‘abbattuto’ dall’influenza stagionale. E la Chiatti ne ... Leggi la notizia su urbanpost

