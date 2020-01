Marcianise, sequestrati al Tarì gioielli contraffatti: 50enne denunciato (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Marcianise: un magazzino veniva utilizzato per lo stoccaggio di gioielli contraffatti a marchio “Pandora” (venduti illegalmente da un commerciante operante all’interno del noto centro orafo “Il Tarì”). La Guardia di Finanza di Marcianise, nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio finalizzata all’individuazione di laboratori e opifici abusivi, nella giornata di ieri ha scoperto un magazzino occulto ubicato a Marcianise e utilizzato per lo stoccaggio di gioielli contraffatti a marchio “PANDORA”, venduti illegalmente da un commerciante operante all’interno del noto centro orafo “Il Tarì”. sequestrati 2.860 monili riportanti i disegni industriali e/o il logo contraffatto, oltre a quasi 900 articoli utilizzati per il loro confezionamento. Non è passato neanche un mese dalla scoperta, sempre a Marcianise, da parte dei finanzieri della locale Compagnia di un laboratorio ... Leggi la notizia su 2anews

