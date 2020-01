Marano, le mamme buttano i giochi di un bambino autistico, la scuola li ricompra (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La scuola Ranucci di Marano (Napoli) ha ricomprato i giochi del bambino autistico che erano stati buttati nei giorni scorsi durante la pulizia delle aule effettuata dalle mamme dei ragazzini. Si sarebbe trattato di un incidente: avrebbero gettato il materiale ludo didattico ritenendolo usurato e conservato in un luogo sporco. Leggi la notizia su fanpage

