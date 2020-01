Mangia solo patatine | crocchette e snack | Charlotte | mamma di due bimbe | muore a 32 anni

Contro la volontà dei medici - perde 44 chili in pochi mesi Mangiando solo pesce fritto e patatine : Un ragazzo di 32 anni gestore del Penaluna’s Firsh and Chips ad Aberdare nel Galles ha perso nel giro di pochi mesi 42 chili. Il giovane che si chiama Ilka era arrivato a un limite di peso non più sostenibile pesava 142 chili così ha deciso di mangiare quello che preparava quotidianamente nel suo ristorante, pesce e patatine. I medici gli hanno sconsigliato di fare una dieta simile ma Ilka non ha voluto ascoltare nessun tipo di ...

Storia incredibile - Mangia solo patatine per 10 anni : il risultato è sconvolgente : Una Storia davvero incredibile quella di Debbie Taylor, una giovane di 30 anni che per 10 anni si è nutrita solo ed esclusivamente di patatine fritte. “Mangio solo patite, ma…” Debbie Taylor non riesce a mangiare niente altro che patatine fritte; le giudica come il cibo più buono al mondo e non può farne a meno. Tuttavia, a lungo andare, la scelta di nutrirsi solo di patatine l’ha portata ad avere serissimi problemi ...

Mangia solo patatine da 10 anni : la dieta di Debbie fa il giro del mondo : Sul “Guardian” c’è una rubrica originale di un genere di giornalismo contemporaneo chiamato “Experience“. Si tratta di racconti molto particolari, scritti in prima persona da persone a cui sono capitate cose davvero molto strane. Ecco la storia di Debbie… Che Mangia solo patatine da 10 anni! Debbie e le sue patatine Debbie Taylor ha 31 anni, negli ultimi 10 anni ha Mangiato solo patatine e non ...

Stagista in un fast food porta l’ordinazione ad un cliente e quando capisce che ha difficoltà a Mangiare da solo lo imbocca : Una storia bellissima che vogliamo far conoscere quella di un ragazzo brasiliano di 17 anni, Wellington Bruno de Oliveira Sacramento, che abita nel quartiere di Sussuarana, a Salvador. Il ragazzo stava facendo la stage in un fast food e, quando ha portato l’ordinazione ad un cliente ha capito che l’uomo aveva grosse difficoltà a mangiare da solo per una disabilità. Senza pensarci due volte il ragazzo gli si è seduto accanto e lo ha ...

Mangia la banana di Maurizio Cattelan da 120mila dollari/ 'È solo una performance' : Mangia la banana di Maurizio Cattelan da 120mila dollari: David Datuna si divora l'opera d'arte e parla di una performance. Il frutto sostituito

Pasquà qua si Mangia pane e veleno - pare gli abbia detto Mertens. Solo veleno - gli fa eco il Var : 1) Immaginate un uomo perfetto, attenzioni, coccole, gentilezze, e poi immaginate la moglie che guarda l’amante e le dice. “Puortatille ‘a casa, e poi vedi che t’aspetta” Ecco la moglie è la serie A, l’amante è la Champion’s.