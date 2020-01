Mahmood: ascolta il nuovo singolo Rapide (Di giovedì 16 gennaio 2020) Dopo che Soldi è diventata una hit internazionale (grazie soprattutto all’Eurovision) e il successo di Barrio, Mahmood oggi ha rilasciato un nuovo singolo, Rapide. Il brano è molto diverso dai precedenti singoli, il mood trovo sia lo stesso di quel capolavoro che è Il Nilo nel Naviglio. Rapide è anche il primo estratto del nuovo album di Mahmood, che secondo Rolling Stone dovrebbe uscire in primavera. B!tches che ne dite di questo pezzo? Ora uno dei pezzi più importanti di me diventerà vostro. Baci da un treno per che ne so. Rapide OUT NOW pic.twitter.com/xGu5I4gre2 — Mahmood (@Mahmood Music) January 15, 2020 Rapide – 16/01/2020 <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f422.png" alt=" Leggi la notizia su bitchyf

