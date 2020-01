Mafia dei Nebrodi, Ros e Finanza decapitano il clan di Tortorici con 94 arresti. L’inchiesta riguarda i fondi per l’agricoltura e decine di truffe ai danni dell’Ue (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Maxi blitz dei Carabinieri del Ros e della Guardia di Finanza contro l’associazione mafiosa di Tortorici, nel messinese, operativa nell’area dei Nebrodi. Sono complessivamente 94 le persone raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Messina, su richiesta della locale Procura. Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di droga, estorsione, trasferimento fraudolento di valori, falso ideologico commesso da pubblico ufficiale e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. In riferimento a tale ultima ipotesi di reato, dalle indagini è emersa una spartizione virtuale del territorio operata dall’organizzazione mafiosa ai fini della commissione di un elevatissimo numero di truffe finalizzate ad ottenere ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

