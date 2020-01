Mafia, decapitati i clan di Messina: truffe all’Ue per 5,5 almeno milioni (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Un sistema di truffe all’Unione Europea per almeno 5,5 milioni di euro che erano destinati all’agricoltura: sono 94 le persone arrestate nel blitz di Messina. Le famiglie mafiose erano riuscita ad estorcere il denaro all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). “La percezione fraudolenta delle somme – scrive il gip di Messina – era possibile grazie all’apporto compiacente di colletti bianchi, collaboratori dell’A.G.E.A., un notaio, responsabili dei centri C.A.A., che avevano il know-how necessario per procurare l’infiltrazione della criminalità mafiosa nei gangli vitali di tali meccanismi di erogazione di spesa pubblica e che conoscevano i limiti del sistema dei controlli”. I carabinieri del Ros e gli agenti della Guardia di Finanza hanno arrestato 94 persone, mentre sono almeno 194 gli indagati. Il maxi blitz di Messina è il più imponente mai ... Leggi la notizia su notizie

CicciuM : Mafia dei Nebrodi e truffe all'Ue, clan decapitati: 94 arresti, sequestrate 151 aziende agricole -