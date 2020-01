Mafia, colpo storico ai clan messinesi per truffe all’Ue: 94 arresti e 194 indagati (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Mafia, 94 arresti per truffe con i fondi ue: colpo storico ai clan messinesi storico scacco alla Mafia con 94 arresti nella mattina di mercoledì 15 gennaio in Sicilia. Puntano sui soldi dell’Ue i clan messinesi che, da quanto emerge dall’inchiesta del Ros e della Finanza, avrebbero intascato indebitamente fondi europei per oltre 5,5 milioni di euro, mettendo a segno centinaia di truffe all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l’ente che eroga i finanziamenti stanziati dall’Ue ai produttori agricoli. Gli indagati sono in tutto 194. Delle 94 misure emesse 48 sono provvedimenti di custodia cautelare in carcere, le altre di arresti domiciliari. In cella sono finiti i vertici delle famiglie mafiose dei Batanesi e dei Bontempo Scavo, gregari, estortori e “colonnelli” dei due clan storici dei Nebrodi. Tutte e due le cosche hanno base ... Leggi la notizia su tpi

