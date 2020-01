Mafia, colpo ai clan dei Nebrodi, 94 arresti. Avrebbero intascato fondi Ue per 5,5 milioni (Di mercoledì 15 gennaio 2020) I carabinieri del Ros e della Guardia di Finanza hanno arrestato 94 persone nel corso di un imponente blitz messo a segno contro i clan mafiosi messinesi. Gli arresti hanno decapitato le cosche dei Batanesi e dei Bontempo Scavo. Oltre 600 i militari coinvolti nell'operazione. Tra le accuse quella di aver messo a segno una truffa per ottenere indebitamente i finanziamenti europei per i produttori agricoli. Leggi la notizia su fanpage

