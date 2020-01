Mafia, blitz contro il clan dei messinesi: 94 arresti (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Nelle scorse ore si è verificata la più imponente operazione mai messa a segno contro i clan mafiosi messinesi dei Nebrodi. È quanto rivela Ansa questa mattina, dopo che i carabinieri del Ros e la Guardia di Finanza hanno arrestato 94 persone e decapitato i clan mafiosi dei Batanesi e dei Bontempo Scavo. Le indagini sui clan Stando a quanto emerso dalle indagini, i clan dei messinesi erano arrivati a mettere le mani sui fondi dell’Unione europea. Stando a quanto riporta questa mattina AdnKronos, la truffa messa in atto ammonterebbe a più di 5 milioni di euro, indebitamente intascati dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l’ente che si occupa di erogare i finanziamenti stanziati dall’Ue ai produttori agricoli. Tra le persone finite in manette anche il nuovo boss di Belmonte Mezzagno, Salvatore Francesco Tumminia. Stando alle indagini Tumminia “riusciva a ... Leggi la notizia su thesocialpost

